Kayseri gündem haberi | Kayseri'de 8 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri gündem haberi | Kayseri'de 8 FETÖ şüphelisi yakalandı

29.09.2022 12:38
Kayseri gündem haberi | Kayseri'de 8 FETÖ şüphelisi yakalandı

Kayseri gündem haberine göre KAYSERİ'de, polis ekiplerince FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polis ekiplerince FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, saklandıkları evleri kamera sistemi ile donattıkları ve gizlenmek için özel bölmeler yaptıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda farklı illerde aranan 8 örgüt üyesinin Kayseri'de saklandığı belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, saklandıkları evleri kamera sistemi ile donattıkları ve gizlenmek için özel bölmeler yaptıkları tespit edildi.


YORUMLAR
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Kayseri'de emniyetten FETÖ'cülerin hücre evine baskın! Evi kameralarla donatan şüpheliler, saklanmak için gizli bölme de yapmış Kayseri'de emniyetten FETÖ'cülerin hücre evine baskın! Evi kameralarla donatan şüpheliler, saklanmak için gizli bölme de yapmış Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı Kayseri'de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa
Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri gündem haberi | Kayseri'de 8 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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