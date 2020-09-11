Kayseri iş dünyasından Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi üyeleri, "Kan Dostum" kampanyası kapsamında kan bağışında bulundu.

Pandemi sürecinde farkındalık oluşturmak için kampanya düzenleyen ASKON'un üyeleri, Kızılay'ın Hunat Meydanı'ndaki mobil kan bağışı aracına gelerek kan verdi.

Kampanya hakkında açıklama yapan ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, Kızılay'ın ülkemizde ve yurt dışında bir çok insanın yardımına koştuğunu söyledi.

Kızılay'ın, ihtiyacı olan her insana koştuğunu belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Kızılay, Giresun'da sel felaketi olduğun ya da Malatya deprem felaketi olduğunda orada dertleri, sıkıntıları ilk gideren en önemli kurumumuzdur. Kızılay, felaketler zamanında değil normal zamanda da yardım edilmesi gereken bir kurumdur. Pandemi döneminde kan bağışları kısmen de olsa sekteye uğradı. 250'yi aşkın üyemizle birlikte kan bağışı kampanyasına destek vererek burada yerimizi aldık. Bundan sonra da Kızılay'a desteğimiz devam edecek. Bu dönemi el birliği ile atlatacağımıza inanıyorum."