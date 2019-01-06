Kayseri Lise Öğrencisinin Köpek Saldırısı Sonucu Öldüğü İlçede Protesto Eylemi

Kayseri
'nin Hacılar
ilçesinde 2 gün önce yaşanan ve lise öğrencisi Mehmet Özer
'in (14) hayatını kaybettiği köpek saldırısı sonrası ilçe sakinleri basın açıklaması yaparak olaya tepki gösterdi. Basın açıklamasına katılan Mehmet Özer'in okul arkadaşı gözyaşı döktü.
Akdam Mahallesi'nde 2 gün önce meydana gelen olayda, Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi
9A sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken yaklaşık 25 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan öğrencilerden Mehmet Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hacı Ali Tuğrul ise çevredeki vatandaşlar ve jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı kurtuldu. Talihsiz öğrenci Mehmet Özer, dün ilçede toprağa verildi.İlçe sakini yaklaşık 100 kişi yaşanan olayı protesto etmek için bir araya geldi. Vatandaşlar ve yaşamını kaybeden Mehmet Özer'in öğrencinin sınıf arkadaşlarının da aralarında bulunduğu grup olayda ihmal olduğunu iddia ederek yetkilileri istifaya davet etti.
Hayatını kaybeden Mehmet Özer'in sınıf arkadaşı Burak Deveci, Okula gidip gelmekte zorluk yaşıyoruz. Her an bir köpek çıkacak korkusu var, psikolojimiz bozuldu okulumuza gitmek istemiyoruz. Arkadaşımız vefat etti. Okula nasıl gideceğiz, önümüze ne çıkacak bilemiyoruz dedi.
Ayşe Baki Simitçioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ebru Bostancı ise yaşanan olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirterek, Çok kötü oluyorum bu olaydan dedi. Genç
kız uzun süre gözyaşı döktü.
Sokak köpeklerinin toplatılması ile ilgili belediyeye birçok kez dilekçe verdiğini ifade eden 2 çocuk annesi Latife Yalnız ise, Sayısız dilekçe ile müracaatta bulunmama rağmen, 'biz sokak köpeği toplayıcısımıyız' şeklinde cevap vererek hiçbir işlem yapmadılar diye konuştu. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tepkilerini slogan atarak sürdürdü. Polis
ekipleri açıklamanın yapıldığı Hacılar ilçe meydanında geniş güvenlik önlemleri aldı.