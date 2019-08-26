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Kayseri mutfağını dünya tanıyacak

2 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin değerlerini dünyaya tanıtmak için yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha ekleyeceklerini söyledi.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin değerlerini dünyaya tanıtmak için yaptıkları çalışmalara bir yenisini daha ekleyeceklerini söyledi. Gastronomi turizmini çok önemsediklerini ve gastronominin diğer turizm çeşitlerini desteklediğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kasım ayında Gastronomi Çalıştayı yapacaklarını açıkladı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Turizmi Çalıştayı'nın ardından önemli bir çalıştayı daha gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16-17 Kasım tarihlerinde Gastronomi Çalıştayı yapacaklarını söyledi.


Kayak turizminin yanı sıra sağlık turizmi, doğa turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, balon turizmi ve gastronomi turizmini de daha etkin hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Bu kapsamda düzenlemiş olduğumuz Sağlık Turizmi Çalıştayı çok başarılı geçti. Sektör temsilcileri ve turizmcilere yönelik bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Yaptığımız bu çalışmalarla sağlık turizminde daha etkin hale gelebileceğimizi görüyoruz. Kayseri'nin avantajlarını ve değerlerini ön plana çıkararak ekonomiyi canlandırma konusundaki bir başka çalışmamız da gastronomi üzerine olacak. Kayseri mutfağının çok önemli yemekleri var. Sucuk ve pastırmayla yapılan yüzlerce lezzetin yanı sıra mantı, yağlama, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, çemen, kete, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzete sahibiz. Bu lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak amacıyla 16-17 Kasım tarihlerinde Erciyes'te Gastronomi Çalıştayı yapacağız. Çalıştayımıza dünyaca ünlü yerli ve yabancı şefler katılacak. Bu arada Kayseri Mutfağı ile ilgili detaylı bir eser için de çalışmalarımız sürüyor" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gastronomi Çalıştayı'nda belirlenecek olan yol haritası çerçevesinde Kayseri mutfağını dünyaya tanıtma çalışmalarına hız vereceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:12 Kaynak: İHA
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