"Kayseri Müzesi Müzeler Günü Programı" yapıldı

Kayseri'de Uluslararası Müze Günü kapsamında program gerçekleştirildi.

Kayseri Arkeoloji Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Kayseri Müzesi Müzeler Günü Programı"na İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Sultan Murat Topçu, Prof. Dr. Nilay Çorağan, Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Uzman antropolog Ömer Dağ gibi uzmanlar katıldı.

"Anadolu Türk Mimarisinde Ulu Camiler", "Keykubadiye Kazıları", "Yamula Barajı Fosil Lokalitesi Kazıları" ile "Erdemli ve Soğanlı Vadisi Doğu Roma Dönemi Kaya Yerleşimleri" gibi başlıklarından oluşan konularla ilgili konferans verildi.

Pazartesi günü başlayan ve 5 gün boyunca devam eden program bugün sona erdi.