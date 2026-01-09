Kayseri OSB Davasında Duruşma Ertelendi - Son Dakika
Kayseri OSB Davasında Duruşma Ertelendi

09.01.2026 14:36
Kayseri OSB eski başkanı Tahir Nursaçan'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanması ertelendi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen sanık avukatları, ilgili kurumlardan gelecek eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Avukatların talebini kabul eden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Tahir Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de 3 ay görevinden uzaklaştırmıştı.

Duruşma savcısı, önceki celselerde açıkladığı mütalaasında, sanıklar Nursaçan ve A.Y'nin "resmi belgede sahtecilik", Nursaçan, A.Y. ve A.Ö'nün "zimmet", Nursaçan, Ş.Ö, Ö.B, S.A, S.S, A.Y. ve A.Ö'nün "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

Davaya yeni dosyaların eklenmesiyle sanık sayısı 20'ye çıkmıştı.

Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi, Güncel, OSB, Son Dakika

