Kayseri Şehir Kütüphanesi yarın resmi törenle açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Şehir Kütüphanesi yarın resmi törenle açılacak - Son Dakika

Kayseri Şehir Kütüphanesi yarın resmi törenle açılacak

12 dakika önce

Kayseri'de Meryem Ana Kilisesi olarak bilinen ve Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülen tarihi binanın resmi açılışı, yarın törenle gerçekleştirilecek.

Kayseri Şehir Kütüphanesi yarın resmi törenle açılacak, System.String[]

Kayseri'de Meryem Ana Kilisesi olarak bilinen ve Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülen tarihi binanın resmi açılışı, yarın törenle gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, korunması amacıyla Meryem Ana Kilisesi'nden Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülen tarihi bina yarın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla düzenlenecen törenle açılacak.

Hizmet vermeye başladığı 15 Ocak'tan itibaren 50 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphaneyi resmi açılışından önce, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ziyaret ederek burada vatandaşlarla sohbet etti.

Ulaşım kolaylığı ve zengin kaynak imkanları bulunan Şehir Kütüphanesi'nde 25 bin basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli olmak üzere toplam 50 bin kitap bulunuyor. Ayrıca, 200 kişilik kapasitesi olan kütüphanede tanıtım ve tarama kiosklarıyla kitaplara kolay ulaşım imkanı da sunuluyor.

Ahmet Misbah Demircan, Meryem Ana, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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