"Kayseri Şeker Çiftçi Eğitim Seminerleri" sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kayseri Şeker Çiftçi Eğitim Seminerleri' sona erdi - Son Dakika

"Kayseri Şeker Çiftçi Eğitim Seminerleri" sona erdi

7 saat önce

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından 9 yıldır düzenlenen ve pancar üreticileri ile şirket yöneticilerinin bir araya geldiği "Çiftçi Eğitim ve Değerlendirme Seminerleri" sona erdi.

Kayseri Şeker Fabrikası tarafından 9 yıldır düzenlenen ve pancar üreticileri ile şirket yöneticilerinin bir araya geldiği "Çiftçi Eğitim ve Değerlendirme Seminerleri" sona erdi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, seminerde pancar bölge müdürlerince damla sulama, pancar tarımında verim, toprakların korunması, münavebenin önemi, toprak hazırlığı, şeker pancarı ekim teknikleri, gübreleme, bitki hastalıkları gibi konularda bilgiler aktarıldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, seminerde yaptığı konuşmada, tarımsal ürün ve özellikle şeker pancarı yetiştiriciliğinde rastgele usullerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Zamanın şartlarına ve gerekliliklerine göre çalışması gerektiğini vurgulayan Akay, sulama ve enerji maliyetlerinin çiftçi açısından çok önemli bir gider kalemi olduğunu ifade etti.

Akay, şunları kaydetti:

"Tarımı rastgele usuller ile yaptığımız zaman, bu iş bizim karnımızı doyurmaktan uzaklaşır, sıkıntılar daha da artar. Türkiye'deki en önemli konulardan bir tanesi, sulama konusudur. Bu bölgedeki sulama ihtiyacı, en az yüzde 50 oranında yeraltı kaynaklarından karşılanıyor. Dolayısıyla da elektrik veya mazot kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi elektrik maliyeti her geçen gün artıyor, artan bu maliyetlerin altından kalkmak mümkün değil, bunları düzeltmeyi beklemek de mümkün değil. O zaman çözümü bizim üretmemiz lazım. Çözüm de damla sulamadan geçiyor. Damla sulamada kullanılan su miktarı yüzde 50 oranında azalmasına rağmen, pancar da şeker oranı artıyor, verimlilik artıyor, hastalıklara iyi çözüm geliyor ve bunlara ek olarak fatura maliyetleri de düşüyor."

Kayseri Şeker, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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