Kayseri Şeker Fabrikası "Kovid-19"a karşı dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Şeker Fabrikası 'Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika

Kayseri Şeker Fabrikası "Kovid-19"a karşı dezenfekte çalışması yaptı

7 saat önce

Kayseri Şeker Fabrikası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Kayseri Şeker Fabrikası

Kayseri Şeker Fabrikası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şeker Park Bahçe Birimi, virüs ve mikroplara karşı dezenfekte çalışmalarını, dünyada etkili olan koronavirüsün ardından çalışanların yoğun kullandığı alanlara yaydı.

Ekipler, lojmanlar bölgesinde bulunan park alanlarını, servis araçlarının içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği gerçekleştirdi.

Öte yandan çalışanlar, iş yeri hekimi Erhan Yıldız tarafından hijyen kuralları ve virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirildi.

Kayseri Şeker, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:04 Kaynak: AA
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