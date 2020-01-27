Kayseri Süper Amatör Küme 17.hafta tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme 17.hafta tamamlandı - Son Dakika Spor

Kayseri Süper Amatör Küme 17.hafta tamamlandı

6 saat önce

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ligin 17.haftası oynanan 6 karşılaşma ile tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme 17.hafta tamamlandı, System.String[]

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme ligin 17.haftası oynanan 6 karşılaşma ile tamamlandı. Esen Makina Belsinspor liderliğini sürdürürken, Develispor ise haftanın en farklı galibiyetini aldı.


17.haftanın maç sonuçları şu şekilde;


Esen Makina Belsinspor 3-1 Kayseri Yolspor


Kayseri Gençlerbirliği 1-2 Kocasinan Şimşekspor


Buğdaylıspor 1-0 Özvatan Gençlikspor


Kocasinan Ülküspor 0-1 Trend Gayrimenkulspor


Kayseri Şekerspor 5-1 Talas Anayurtspor


Develispor 11-1 Kayseri Demirspor


Hacılar Erciyesspor 3-0 Sağlıkspor (H) - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:33 Kaynak: İHA
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