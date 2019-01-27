Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme

46 dakika önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarının ilk hafta maçında ligde zor günler geçiren Gültepespor ile karşılaşan Hacılar Erciyesspor, her iki yarıda attığı goller ile rakibini 2-1 mağlup ederek ikinci yarıya 3 puan ile başladı.

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Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarının ilk hafta maçında ligde zor günler geçiren Gültepespor ile karşılaşan Hacılar Erciyesspor, her iki yarıda attığı goller ile rakibini 2-1 mağlup ederek ikinci yarıya 3 puan ile başladı.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Bilge Kaan Çakır xx, Görkan Erzin xx, Levent Yeşilyurt xx

Saha Komiseri: Zehni Nergiz

Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu xxx, İsmail Çoban xx, Emre Ulu xx, Doğukan Çetin xx, Seyfi Cingöz xx, Mehmet Gençoğlu xx, Bekir Acır xxx, Yusuf Karaboğa xxx, Gökalp Karaca xx, Samet Karaca xx ( Ahmet Dalcı x), Erdem Doğan x

Gültepespor: Gökhan Ödem x, Emrah Deveci x, Atakan Umar x ( Nihat Gezici x), Mustafa Aydın x, Cankat Yalçın x, Alihan Soyak x, Emre Altınalana x, Şahin Boz x, Turgut Kıvrak x ( Mesut Yılmaz x),Mikail Mağara x, Ziya Bulut x

Goller: Dk.10 Yusuf Karaboğa, Dk.62 Bekir Acır (Hacılar Erciyesspor) Dk.52 Alihan Soyak (Gültepe) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:36 Kaynak: İHA

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