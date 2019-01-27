Kayseri
Süper Amatör Küme'de ikinci yarının ilk hafta maçında ligde zor günler geçiren Gültepespor ile karşılaşan Hacılar Erciyesspor
, her iki yarıda attığı goller ile rakibini 2-1 mağlup ederek ikinci yarıya 3 puan ile başladı.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Bilge Kaan
Çakır xx, Görkan Erzin
xx, Levent Yeşilyurt
xx
Saha Komiseri: Zehni Nergiz
Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu
xxx, İsmail Çoban
xx, Emre Ulu xx, Doğukan Çetin xx, Seyfi Cingöz xx, Mehmet Gençoğlu xx, Bekir Acır xxx, Yusuf Karaboğa xxx, Gökalp Karaca xx, Samet Karaca xx ( Ahmet Dalcı x), Erdem Doğan x
Gültepespor: Gökhan Ödem x, Emrah
Deveci x, Atakan Umar x ( Nihat Gezici x), Mustafa Aydın
x, Cankat Yalçın x, Alihan Soyak x, Emre Altınalana x, Şahin Boz x, Turgut Kıvrak x ( Mesut Yılmaz
x),Mikail Mağara x, Ziya Bulut x
Goller: Dk.10 Yusuf Karaboğa, Dk.62 Bekir Acır (Hacılar Erciyesspor) Dk.52 Alihan Soyak (Gültepe) - KAYSERİ