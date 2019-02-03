Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme

9 dakika önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 16. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Akkışla Gençlikspor 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattılar.

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Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 16. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Akkışla Gençlikspor 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattılar.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Ö.Hürcan Yücel xx, Furkan Ulu x, Turan Çelik x

Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül

Gençlerbirliği: Abdussamed Karakoyun xx, Adem Aktaş xx (Dk.80 Hacı Mert Cingöz x) Furkan Dur xx, Abdullah Can Deniz xx, Umut Tunç xx, Semih Şener xx (Dk.75 Sadık Arslan x) Mustafa Karakaya xx, Furkan Önal xxx, Salih Bahadır Soylu xx, Cihan Oğuzman xx, Muhammed Furkan Aslan xx (Dk. 65 Batuhan Tekin x)

Akkışla Gençlikspor: Ömer Poyraz xx, Mehmet Bekar xx, Mustafa Gültekin xx, Halil İbrahim Avcı xx, Hüseyin Öz xx, Abdussamed Yılmaz xx, Bekir Balat xx (Dk.83 Oktay Sevimli x) Özgür Çapan xxx, Emre Ağırbaş x (Dk.48 Hakan Daşdemir xx) Mehmet Yılmaz xx, Hacı Baykuş x (Dk.65 Onur Avcı x)

Goller: Mustafa Karakaya (dk. 10 pen), Furkan Önal (dk. 88) (Kayseri Gençlerbirliği), Özgür Çapan (dk. 50), Umut Tunç (dk. 57 kk) (Akkışla Gençlikspor)

Kırmızı Krat: Halil İbrahim Avcı (dk. 80) (Akkışla Gençlikspor) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:56 Kaynak: İHA

Spor
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