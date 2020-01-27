Kayseri Süper Amatör Küme - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 17. Haftasında ligde kalma yarıyı veren iki takımın karşılaşmasında Özvatan Gençlikspor'u 1-0 mağlup eden Buğdaylıspor, önemli bir avantaj elde etti.

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Kayseri Süper Amatör Küme'nin 17. Haftasında ligde kalma yarıyı veren iki takımın karşılaşmasında Özvatan Gençlikspor'u 1-0 mağlup eden Buğdaylıspor, önemli bir avantaj elde etti.


Stat: Argıncık 2 No'lu Saha


Hakemler: Necati Selçuk Şahin xxx, Recep Güneş xxx, Mustafa Soner Yüce xxx


Buğdaylıspor: İsmail Atalay xxx, Mustafa Yılmaz xxx, Mehmet Dikmen xxx, Ubeydullah Gün xx, Furkan Doğan xxx, Yakup Yalçınkaya xx, İbrahim Çalış xxx, Turan Ünlüleblebici x (Dk. 30 Mahmut Alan xx), Ali Rıza Sancak xx, Eray Kiyaborucu xx, Kubilay Çeçen xx (Dk. 70 İbrahim Bayram x)


Özvatan Gençlik: Yasin Tunç xx, Sedat Sönmez xx, İlker Karakaya xx, Emre Alkınoğlu x (Dk. 80 Fatih İmyan x), Yusuf Yücel xx, Resul Kahraman xx, Tolga Cansu x (Dk. 55 Oğuzhan Örs x), Serhat Kahraman x, Onur Musasavran x (Dk. 52 Engin Kaya x), Yasin Zan xx, Seyit Nerkiz xx


Goller: İbrahim Çalış Dk. 50 (Buğdaylıspor) - KAYSERİ

Necati Selçuk, Recep Güneş, Özvatan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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