Kayseri Süper Amatör Küme'nin 17. Haftasında ligde kalma yarıyı veren iki takımın karşılaşmasında Özvatan Gençlikspor'u 1-0 mağlup eden Buğdaylıspor, önemli bir avantaj elde etti.



Stat: Argıncık 2 No'lu Saha



Hakemler: Necati Selçuk Şahin xxx, Recep Güneş xxx, Mustafa Soner Yüce xxx



Buğdaylıspor: İsmail Atalay xxx, Mustafa Yılmaz xxx, Mehmet Dikmen xxx, Ubeydullah Gün xx, Furkan Doğan xxx, Yakup Yalçınkaya xx, İbrahim Çalış xxx, Turan Ünlüleblebici x (Dk. 30 Mahmut Alan xx), Ali Rıza Sancak xx, Eray Kiyaborucu xx, Kubilay Çeçen xx (Dk. 70 İbrahim Bayram x)



Özvatan Gençlik: Yasin Tunç xx, Sedat Sönmez xx, İlker Karakaya xx, Emre Alkınoğlu x (Dk. 80 Fatih İmyan x), Yusuf Yücel xx, Resul Kahraman xx, Tolga Cansu x (Dk. 55 Oğuzhan Örs x), Serhat Kahraman x, Onur Musasavran x (Dk. 52 Engin Kaya x), Yasin Zan xx, Seyit Nerkiz xx



Goller: İbrahim Çalış Dk. 50 (Buğdaylıspor) - KAYSERİ