Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

7 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 8.haftasında Trend Gayrimenkulspor, oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor'u 2-1 mağlup ederek 2 hafta aradan sonra kazandı.

Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 8.haftasında Trend Gayrimenkulspor, oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor'u 2-1 mağlup ederek 2 hafta aradan sonra kazandı. Kocasinan Şimşekspor ise galibiyet hasretine 8 maça çoksardı.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Recep Güneş xx, Abdulkadir Keğin xx


Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara xx, Fatih Ülker xx, Halis Barbaros xx, Mehmet Ali Tanrıkulu xx, Şeyh İsmail Orhan xx, Buğra Kara xx, (Dk.70 Alpaslan İnce x), Muhammed Akçiçek xxx, Mehmet Ali Öncü xxx, (Dk.83 Erkan Kandöker x), Muharrem Emre Tokgöz xxx, Adem Şener xxx, Mevlüt Padak xxx, (Dk.76 Hüseyin Can Taş x)


Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Arda Yücel x, Tugay Oflazoğlu xx, Atakan Kökkaya x, Erdin Kaynar x, Ümit Ergüner x, (Dk.60 Erman Çilsal x), Abdullah Enes x, Halil Aladağ x, Berkay Arı x, Kadir Eren Üçal xx, Emircan Yıldırım xx, Onur Özdemir x, (Dk.23 Ali Kırtay x)


Goller: Muhammed Akçiçek Dk.25, Mehmet Ali Öncü Dk.39 (Tren Gayrimenkulspor), Kadir Eren Üçal Dk.70 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Mehmet Altıparmak, Kocasinan, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadına şiddet bitmiyor! Eşini önce dövdü, sonra yüzünü yaktı
Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor Çanakkale'de Atatürk'e saygı duruşunda kriz yaşandı! Vatandaşlar tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 Kasım'da 81 ilimizde 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 00:03:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]