Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanan maçta Kayseri Yolspor, Özvatan Gençlikspor'u kaptan Gökhan Savranlar'ın golü ile 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Recep Güneş xx, Turan Çelik xx
Kayseri Yolspor: Ersin İptaş xxx, Murat Şen xxx, Said Emre Gündoğan xxx, Ümit Al xxx, Levent Karabacak xxx, Koray Tuna xxx, Cüneyt Egemen Karagöz xxx, Gökhan Savranlar xxx, Mehmet Karakoyun xxx,Batuhan Çelik xxx, Beytullah Özcan xxx
Özvatan Gençlikspor: Ömür Tuzcu xx, Yasin Zan xx, Onur Musa Savran xx, İlker Karakaya xx, Engin Kaya xx, Kerem Yıldırım xx, Mesut Dalkıran xx, Göktürk Dede xx, Ali Yakışıklı xx, Emre Alkınoğlu xx, Hakan Yıldız xx
Gol: Gökhan Savranlar (Dk.66) (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ