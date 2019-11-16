Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta
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Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta

6 saat önce

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanan maçta Kayseri Yolspor, Özvatan Gençlikspor'u kaptan Gökhan Savranlar'ın golü ile 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

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Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanan maçta Kayseri Yolspor, Özvatan Gençlikspor'u kaptan Gökhan Savranlar'ın golü ile 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Recep Güneş xx, Turan Çelik xx


Kayseri Yolspor: Ersin İptaş xxx, Murat Şen xxx, Said Emre Gündoğan xxx, Ümit Al xxx, Levent Karabacak xxx, Koray Tuna xxx, Cüneyt Egemen Karagöz xxx, Gökhan Savranlar xxx, Mehmet Karakoyun xxx,Batuhan Çelik xxx, Beytullah Özcan xxx


Özvatan Gençlikspor: Ömür Tuzcu xx, Yasin Zan xx, Onur Musa Savran xx, İlker Karakaya xx, Engin Kaya xx, Kerem Yıldırım xx, Mesut Dalkıran xx, Göktürk Dede xx, Ali Yakışıklı xx, Emre Alkınoğlu xx, Hakan Yıldız xx


Gol: Gökhan Savranlar (Dk.66) (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:17 Kaynak: İHA
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