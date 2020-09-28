Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: "Kısıtlamaların gelmesi gerektiğini düşünüyoruz" - Son Dakika

- Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: "Kısıtlamaların gelmesi gerektiğini düşünüyoruz"

KAYSERİ - Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, vatandaşların yaz aylarında rehavete uğradığını söyleyerek, "Biz kısıtlamaların gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Temenni ediyoruz ki; hem devletimizin attığı adımlar hem de duyarlı vatandaşlarımız ile en başta sağlık çalışanlarımızın çabaları sayesinde biz bu yangını söndüreceğiz" dedi.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, Kayseri'de korona virüsün son durumu hakkında bilgiler verdi. Mart ve nisan aylarında alınan tedbirlerin yaz aylarında gevşetilmesi ile beraber vatandaşlarda rehavetin meydana geldiğini kaydeden Şahin, "Kayseri'deki vaka sayısının artmasının sebeplerinin arasında biz başlıca olarak şunu görüyoruz. Mart ve nisan aylarında uygulanan sıkı tedbirler vatandaşa bu işin ciddiyetini aktarmıştı ve salgının yayılımını ciddi şekilde baskılamıştı. Ancak yazın gelmesiyle birlikte tedbirlerin haklı olarak ülkenin ekonomisinin ve sosyal hayatın dönmesi adına gevşetildi. Ancak burada psikolojinin yönetiminde bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşımızda ne yazık ki ciddi bir rehavet meydana geldi. Sanki salgın bitti havası oluştu. Halbuki bu hiç doğru değil. Salgın hiç rehavet kaldırmaz, tedbirsizliğe hiç gelmez. Biz o tedbirlerin sıkı uygulandığı dönemde kazanılan bütün kazanımları ve başarıları birkaç ay içerisinde bu şehrin halkı olarak yok ettik. Bugün ne yazık ki nisan ve mayıs aylarına göre şehrimizde çok daha kötü bir durum var. Her gün onlarca ve yüzlerce hasta, yeni hasta olarak evleri karantinaya alınıyor, bir kısmı hastaneye yatıyor. Burada bizim şehrimizin sosyal vasfının yüksek bir şehir oluşu, aile ziyaretlerinin çok fazla oluşu, eş, dost, akraba olarak bir arada çok fazla bulunmamız ve yaşamamız bunu etkiledi. Yaz döneminde düğünler, sünnetler, nişanlar ve kınalarda etkiledi. Dediğim gibi meselenin psikolojisinin yönetilmesi de çok önemlidir. Vatandaşa her ne kadar devletimizin idarecileri sokak denetimleri yapsa da, devlet olarak biz bu işi ciddiye alıyoruz dese de bir kısım vatandaş ne yazık ki halen psikolojik olarak işin ciddiyetini fark edemedi ve bu rehavetten kurtulamadı. En önemli sebebin bu olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kısıtlamaların geri gelmesini düşündüklerini dile getiren Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, "Biz Valimize Kayseri Tabip Odası olarak bir takım önerilerde bulunduk. Bu öneriler arasında tam bir sokağa çıkma yasağı değil ama ciddi kısıtlılıklar getirilmesi gerektiğini ifade ettik. Örneğin gece sokağa çıkma yasakları olabilir, hafta sonu kısıtlamalar olabilir. Bir takım toplu bir araya gelme etkinliklerinin tamamen şartsız koşulsuz engellenmesi olabilir. Bunların bir kısmı kademe kademe yapılıyor. Vali bey, büyükşehir belediye başkanımız bizi ciddiyetle dinlediler ve ciddi adımlarda attılar. Toplu taşımada bir takım taleplerimiz vardı. O talepler yerine geldi ve gelmeye de devam ediyor. Biz kısıtlamaların gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Temenni ediyoruz ki; hem devletimizin attığı adımlar hem de duyarlı vatandaşlarımız ile en başta sağlık çalışanlarımızın çabaları sayesinde biz bu yangını söndüreceğiz. İnşallah bu salgını alt edeceğiz ama daha fazla çaba ve sabır gerekiyor" diye konuştu.