Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin susam tesisini ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kırsal kalkınma desteklemelerinden yararlanan susam işleme ve paketleme tesisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahin, kırsal kalkınma desteklemelerinden yararlanan işletmelere yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren susam işleme ve paketleme tesisini ziyaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Kırsal alanlarda kurulan tarım işletmelerinin ekonomik kalkınmada önemli bir rolü bulunmaktadır. Tarımsal faaliyetlerde bulunan işletmelerimiz bölge nüfusunun önemli bir kısmını bünyesinde barındırmakta ve istihdam olanakları oluşturmaktadır. Kırsal alanlar, insan beslenmesi için gerekli gıda maddeleri ihtiyacını karşılamakta ve gıda endüstrisi için gerekli hammaddeleri sağlamaktadır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından verilen desteklerin yerine ulaştığını görmek beni oldukça memnun etti. İşletmenin çalışmalarının bölgemizde çarpan etkisi oluşturarak desteklerden yararlanan işletme sayısının artmasını, bu nedenle de yatırımcılarımızın Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklerine başvurarak yararlanmalarını istiyorum."

Firma işlediği susamı, yurt içi pazarının yanı sıra özellikle Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.