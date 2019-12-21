Kayseri tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurdu - Son Dakika

Tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurdu

Kayseri'de Şenol Y. (38), tartıştığı Ali Ülkü (69) ile oğlu Necati Ülkü'yü (40) tabanca ile ateş ederek, yaraladı.

İncesu ilçesi Örenşehir mahallesinde oturan Şenol Y. ile Ali Ülkü ve Necati Ülkü, saat 14.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe mahallesinde buluştu. Şenol Y. ile baba ve oğlu, tartışmaya başladı. Şenol Y., tartışma sırasında belinden çıkardığı tabanca ile Ali Ülkü ve Necati Ülkü'ye ateş etti. Bacaklarından yaralanan baba ve oğlu, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenol Y. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şenol Y. ile Ali Ülkü ve Necati Ülkü arasında, birkaç gün önce İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in İYİ Parti'den istifa ederek, AK Parti'ye geçmesi konusunu konuşurken tartışma çıktığı ve tarafların bu nedenle birbirine husumet beslediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIRKAYSERİ, (DHA)