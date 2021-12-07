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Kayseri TDP 6 bin vatandaşa ulaştı - Son Dakika

Kayseri TDP 6 bin vatandaşa ulaştı

07.12.2021 16:58
Kayseri TDP 6 bin vatandaşa ulaştı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayında 6 bşn 619 vatandaşa ulaşılırken, çeşitli konularda bilgilendirici 3 bin 917 broşür dağıtıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayında 6 bşn 619 vatandaşa ulaşılırken, çeşitli konularda bilgilendirici 3 bin 917 broşür dağıtıldı.

1 - 30 Kasım tarihleri arasında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı düzenlendi. Resmi kurum ve kuruluşlara yönelik 2, öğrencilere yönelik 7, esnafa yönelik 1 bilgilendirme toplantısı düzenlenirken, hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık yerler ile yüz yüze yapılan vatandaş görüşmelerinde bin 912 bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. Engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik 35 sosyal yardım faaliyeti, 22 suç mağduru vatandaşa destek ziyareti gerçekleştirildi. Toplum Destekli Polislik çalışmaları kapsamında asayiş ve güvenlik konularında emniyet birimlerine 4 bildirim, güvenlik açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkılması veya güvenlik tedbiri alınması hakkında ilgili kurumlara 13 metruk yapı bildirimi olmak üzere 17 bildirimde bulunuldu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce kentte 55 kadın vatandaşa Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtılması ve kullanılması konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hırsızlık olaylarının önlenmesinde güvenlik kamerası taktırılması konusunda 36 işyerine bilgilendirme faaliyeti, koronavirüs pandemisi ile mücadelede maske takılması, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konularına önem verilmesi hakkında taksi durakları, kuaför/berber salonları, işyerleri, alışveriş merkezleri, cami ve pazar yerleri ile park ve bahçelerde 1 bilgilendirme çalışması yapıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü proje, genel faaliyet ve çalışmalarında 1 -30 Kasım tarihleri arasında 6 bin 619 vatandaşa ulaşılırken, genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık, Kadın Acil Destek (KADES) konuları ile ilgili 3 bin 917 adet broşür, afiş, sticker vb. bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri TDP 6 bin vatandaşa ulaştı - Son Dakika


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