Kayseri Ticaret Odası, "iklim eylemi" kampanyasına davet etti - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO), kentin çeşitli bölgelerine asılan afişlerle herkesi "iklim eylemi" kampanyasına katılmaya, kendi etkinliklerini düzenlemeye, iklim eylemi öykülerini paylaşmaya davet ediyor.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılının Kovid-19 küresel salgınının yarattığı türbülans ile anılacağını belirtti.

Küresel sıcaklık artışının tüm canlılar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çeken Gülsoy, bu konuda yalnızca kurumların değil toplumların ortak hareket etmesi gerektiğini aktardı.

Gülsoy, ülkeler seviyesinde ortak kararlar alınarak dünyanın geleceğini kurtarmak adına gerekli adımların vakit kaybedilmeden atılması gerektiğini ifade ederek, bu konuda farkındalık oluşturması adına AB Türkiye Delegasyonu ve UNDP'nin İklim Diplomasisi Haftası çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini kaydetti.

Gülsoy, bu kapsamda KTO tarafından kentin çeşitli yerlerindeki bilboardlara ve afişlere iklim eylemi kampanyasıyla ilgili görseller astıklarını sözlerine ekledi.