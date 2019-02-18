Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu

Kayseri
U-15 Ligi Play-Off ilk hafta maçında Talasgücü Belediyespor ile karşılaşan Erkiletspor, Atila Sönmez'in golleri ile 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Aydoğan
Mantar xx, Ömer Yalçın
xx, Mehmet Türk
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Saha Komiseri: Zehni Nergiz
Talasgücü Belediyespor: Ali Gülümser xx, Uğur Paşayiğit
x, Türkislam Konateke x, Talha Karaevli xx, Adem Kaya xx, Efe Şahin
x (Dk.70 Anıl Güdek x), Yusuf Safa xx, Tugay Bera xx, Melih Koç xx, Nedim Alibaşoğlu xx, İbrahim Tunca
x (Dk.60 Yusuf Alkan
x)
Erkiletspor: İsmail Timürcioğlu xxx, Eren Yurdakan xx, Bahadır Sarıçiçek xx, Nurhak
Özel xx, Hüseyin Yalçın
xx, Ömer Kaya
xxx, Bekir Aslan
xx (Dk.60 Kadir Ataş xx), Kağan İbili xx (Dk.62 Ahmet Ufuk xx), Ahmet Kaan
xx (Dk.52 Muhammed Sefa xx), Orhan Balaban
xx, Atila Sönmez xxxx
Goller: 8,17 Atila Sönmez (Erkilet) Dk.38 Adem Kaya (Talasgücü) - KAYSERİ