Son Dakika Haberleri: Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu

Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu

1 saat önce

Kayseri U-15 Ligi Play-Off ilk hafta maçında Talasgücü Belediyespor ile karşılaşan Erkiletspor, Atila Sönmez'in golleri ile 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu, System.String[]
Kayseri U-15 Ligi Play-Off ilk hafta maçında Talasgücü Belediyespor ile karşılaşan Erkiletspor, Atila Sönmez'in golleri ile 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Aydoğan Mantar xx, Ömer Yalçın xx, Mehmet Türk xx

Saha Komiseri: Zehni Nergiz

Talasgücü Belediyespor: Ali Gülümser xx, Uğur Paşayiğit x, Türkislam Konateke x, Talha Karaevli xx, Adem Kaya xx, Efe Şahin x (Dk.70 Anıl Güdek x), Yusuf Safa xx, Tugay Bera xx, Melih Koç xx, Nedim Alibaşoğlu xx, İbrahim Tunca x (Dk.60 Yusuf Alkan x)

Erkiletspor: İsmail Timürcioğlu xxx, Eren Yurdakan xx, Bahadır Sarıçiçek xx, Nurhak Özel xx, Hüseyin Yalçın xx, Ömer Kaya xxx, Bekir Aslan xx (Dk.60 Kadir Ataş xx), Kağan İbili xx (Dk.62 Ahmet Ufuk xx), Ahmet Kaan xx (Dk.52 Muhammed Sefa xx), Orhan Balaban xx, Atila Sönmez xxxx

Goller: 8,17 Atila Sönmez (Erkilet) Dk.38 Adem Kaya (Talasgücü) - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:38 Kaynak: İHA

Aydoğan, Kayseri, Spor
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