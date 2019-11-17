Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda alt sıralardan kurtulma yarışı veren iki takımın mücadelesinde gülen taraf 2-1'lik sonuç ile Gültepespor oldu.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Emir Ahmet Bölükbaşı xx, Fatihhan Ayar xx, İbrahim Özlü xx
Gültepespor U-16: Merdan Kılıç xx, Enes Kılıç xx, Çağatay Arın xx, Işık Polat xx, Hasan Öztaş xxx (Dk. 80 Berat Yıldırım x), Rada Ceylan xx, Ahmet Can Yılmaz xx, Aslan Tokat xx, Emre Bayraktar xx, Alper Erdoğan xx, Furkan Çağlar xxx
Talasgücü Belediyespor U-16: Ali Ufkun Gülümser xx, Emirhan Göktaş x (Dk. 57 Yusuf Alkan x), Hamza Çakır xx, Mehmet Aydemir x (Dk. 41 Talha Karaevli x), Koray Demir xx, Musa Burak Koçtürk x (Dk. 78 Umut Balbal x), Berat Toker x (Dk. 41 Efe Samed Şahin x), Mustafa Güneş xx, Ahmed Durak x (Dk. 41 Zeki Metin x), Şahin Çavuş xx, Ömer Tosun xx
Goller: Furkan Çağlar Dk. 21, Hasan Öztaş Dk. 36 (Gültepespor), Mustafa Güneş Dk. 55 (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ