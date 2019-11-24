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Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu

6 saat önce

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan 6. hafta karşılaşmasında rakibi Doğa Gençlikspor'u 4-1 gibi rahat bir skor ile geçen Gültepespor puanını 9'a çıkarttı.

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Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan 6. hafta karşılaşmasında rakibi Doğa Gençlikspor'u 4-1 gibi rahat bir skor ile geçen Gültepespor puanını 9'a çıkarttı.


Stat: Argıncık 2 No


Hakemler: Murat Ahi xx, Mehmet Kaya xx, Mustafa Boylu xx


Gültepespor: Mert Kılıç xxx, Eren Arda Ceylan xx, Enes Kılıç xxx, Çağatay Arın xx, Enes Türker Ünlü xx (Dk. 64 Harun Çelik x), Hasan Öztaş xx ( Dk. 60 Emre Bayraktar x), Aslan Tokat xxx, Ömercan Yiğit xxx, Ahmet Can Yılmaz xxx ( Dk. 64 Alper Erdoğan x), Furkan Çağlar xxx, Işık Polat xx ( Dk. 64 Berat Yıldırım x)


Doğa Gençlikspor: Oğuzhan Demirtaş x, Hasan İnce x, Mehmet Küpeli x, Mert Bardak x, Emirhan Karakoç xx, Halil Efendi Metin xx, Bedirhan Uyumaz x, Nihat Can Önal xx, Tunahan Altun xx, Veli Özer x ( Dk. 46 Umut Çelik x), Davut Arıtan xx


Goller: Ahmet Can Yılmaz Dk. 10, 60, Ömercan Yiğit Dk. 35, Furkan Çağlar Dk. 70 ( Gültepespor ), Halil Efendi Metin Dk. 14 ( Doğa Gençlik) - KAYSERİ

Mehmet Kaya, Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:26 Kaynak: İHA
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