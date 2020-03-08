Kayseri U-16 Ligi Play-Off Grubu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri U-16 Ligi Play-Off Grubu - Son Dakika Spor

Kayseri U-16 Ligi Play-Off Grubu

6 saat önce

Kayseri U-16 Liugi Play-Off Grubu maçında Kayserigücü'nü 3-0 mağlup eden Erkiletspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Kayseri U-16 Ligi Play-Off Grubu, System.String[]

Kayseri U-16 Liugi Play-Off Grubu maçında Kayserigücü'nü 3-0 mağlup eden Erkiletspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.


Stat Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Emir Ahmet Bölükbaşı xx, Merve Dağcı xx, Erkam Güler xx


Kayserigücü: Yakup Demir x, Mehmet Akif Kaman x, Şükrü Akkaz xx, Zekai Karakaya xx, Veysel Halluvi x, Eren Muslu xx, Emir Sezer x, Kemal Çelik x, Furkan Kapucu xx, M. Eren Taflı x, Üzeyir Keskin xx


Erkiletspor: İsmail Timurcuoğlu xxx, İlker Toprak xxx, Bahadır Sarıçiçek xxx, Abdülbaki Öztoprak xxx, Hüseyin Yalçın xx, Ömer Kaya xx, Bekir Arslan xx, Nurhak Özel xxx, Ahmet Kaan Bekdemir xxx, Melih Pınar xxx, Osman Atilla Sönmez xxx


Goller: Bahadır Sarıçiçek Dk. 40, Ahmet Kaan Bekdemir Dk. 60, Bekir Arslan Dk. 65 (Erkiletspor)


Kırmızı Kartlar: Şükrü Akkaz Dk. 70, Akif Kaman Dk. 61 (Kayserigücü) - KAYSERİ

Kayseri, Kaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:02 Kaynak: İHA
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