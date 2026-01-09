Kayseri Valisi Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çiçek, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını, "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı karesini seçen Çiçek, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Enes'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını tercih etti.

Vali Çiçek, Anadolu Ajansının yılın fotoğrafları oylamasını dört gözle beklediğini, farklı kategorilerdeki fotoğraflara baktığında bir yılın gözünün önünden geçtiğini belirterek, "Türkiye'nin ve dünyanın bir yılda geçirdiği değişimler, olaylar, renkli anlar bir anda bir yılın serüveni olarak bize gösteriliyor. Geçen yıl, ondan önceki yıllar ve bu yıl da fotoğraflar yine muhteşemdi." diye konuştu.

Anadolu Ajansının 2012 yılından beri sürdürdüğü ve artık kamuoyuna mal olan fotoğraf oylamasının sonuçlarını merakla beklediğini ifade eden Çiçek, önceki yıllarda kendisinin seçtiği fotoğrafların birinci olduğunu öğrendiğinde mutlu olduğunu dile getirdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.