Kayseri Voleybolunda Hakem ve Gözlemci Klasmanları belli oldu

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, Kayseri Voleybol Klasman Hakemlerinin belli olduğunu ve online eğitim seminerine katıldıklarını söyledi.

Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, Kayseri Voleybol Klasman Hakemlerinin belli olduğunu ve online eğitim seminerine katıldıklarını söyledi. Kayseri'den klasmana giren Hakem ve Gözlemcilerin 2020-2021 sezon öncesi online eğitim seminerine katıldığını dile getiren Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, gözlemci ve hakemlere başarılar dileyerek kutladı. Kayseri voleybol Klasman Hakemleri ve Gözlemcileri 22-30 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulunun verdiği online eğitim seminere katıldılar. Kayseri'den Seminere Katılan Klasman Hakemleri şöyle: Uluslararası A Klasman Hakemi: İsmail Yıldırım Ulusal B Klasman Hakemleri: Cihan Demir, Murat Koçak Ulusal C Klasman Hakemleri: Burcu Duran, İbrahim Aras, Mustafa Hasta, Ömer Açıcı, Selami Öztürk, Veysel Alış. Seminere Katılan Klasman Gözlemcileri ise şöyle: B Klasman Gözlemciler: Halil Dicle, Ali Şen, Hasan Sönmez, Ömer Kesimci - KAYSERİ

voleybol, Kayseri, Dicle, Spor, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 08:48 - Kaynak: İHA Son Dakika › Spor › Kayseri Voleybolunda Hakem ve Gözlemci Klasmanları belli oldu - Son Dakika Spor

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