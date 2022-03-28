Kayseri'ye özgü endemik bitki "kır navruzu" çiçek açtı - Son Dakika
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Kayseri'ye özgü endemik bitki "kır navruzu" çiçek açtı

28.03.2022 12:53
Kayseri'ye özgü endemik bitki "kır navruzu" çiçek açtı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yayılış gösteren ve nokta endemiği olarak nitelendirilen kır navruzu (Iris farashae), baharla beraber çiçeklendi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yayılış gösteren ve nokta endemiği olarak nitelendirilen kır navruzu (Iris farashae), baharla beraber çiçeklendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kır navruzunun müdürlük personelince fotoğraflandığı aktarıldı.

Sadece Kayseri'de yayılış gösterdiği belirtilen kır navruzunun, bu yıl baharla ilk görüntülerini verdiği bildirilen açıklamada, "Görüntülerde yeni bireylerin gözlemlenmesi heyecan yarattı. Dünya üzerinde sadece Yahyalı'da yayılış gösteren kır navruzu için 2019 yılında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzce 'Kır Navruzu Tür Eylem Planı' hazırlanmıştır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020-2024 yılları arasını kapsayan tür eylem planıyla türü tehdit eden unsurların belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, türün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için tohum toplaması yapılarak izlenmesi hedefleniyor. Öte yandan 1993 yılında keşfedilip kayıt altına alınan 'gökkız çiğdemi' ve 'kuyruklu çiğdem' de 2021 yılında müdürlük çalışanı Uğur Kara ve araştırmacı Mehmet Ünlü tarafından Yahyalı ilçesinde tespit edilip fotoğraflanmıştı."

Kayseri'ye özgü endemik bitki kır navruzu çiçek açtı
Kayseri'ye özgü endemik bitki kır navruzu çiçek açtı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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