Son Dakika Haberleri: Kayserigaz, Yetkili İç Tesisat Firmalarıyla Bir Araya Geldi

Kayserigaz, Yetkili İç Tesisat Firmalarıyla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Enerji sektöründe gerçekleştirdiği çalışmalarla hizmet kalitesini yükselten Kayserigaz, düzenli olarak yaptığı toplantılarda çalıştığı iç tesisat firmaları ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Kayserigaz, Yetkili İç Tesisat Firmalarıyla Bir Araya Geldi, System.String[]
Enerji sektöründe gerçekleştirdiği çalışmalarla hizmet kalitesini yükselten Kayserigaz, düzenli olarak yaptığı toplantılarda çalıştığı iç tesisat firmaları ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Kayserigaz'ın yetkili iç tesisat firmaları ile 2018 yılı çalışmalarının değerlendirildiği toplantı, Kayserigaz'ın yeni binasında bulunan Konferans Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda abonelere daha iyi hizmet vermek adına 2018 yılındaki işlemlerin analizleri yapıldı. Verilen hizmetin kalitesinin arttırılması için alınacak tedbirler ve aksiyonlar belirlendi. Ayrıca toplantıda yetkili iç tesisat firmalarına sektördeki değişiklikler ve güncellemeler hakkında bilgi verildi. Abonelere güvenli gaz arzında sürekliliğin sağlanabilmesi için bu toplantıların gerekliliğine dikkat çeken Kayserigaz İç Tesisat Yöneticisi Mehmet Onur Aydın; "Abonelerimizi mağdur etmemek ve onlara daha kaliteli hizmet verebilmek için önceki yılların değerlendirmesini yapmak bizim için çok önemli. Bu çalışmalar sayesinde Kayseri halkına verdiğimiz hizmetin kalitesini sürekli arttırıyoruz. Sunduğumuz profesyonel ve teknolojik hizmetleri daha da çeşitlendirerek abonelerimize çağın gerekliliklerine uygun yeni hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:02 Kaynak: İHA

Kayseri, Kayserigaz, Güncel
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