Kayserili ulu çınarlar Milli Mücadele Müzesi'nde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayserili ulu çınarlar Milli Mücadele Müzesi'nde - Son Dakika

Kayserili ulu çınarlar Milli Mücadele Müzesi'nde

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin önemli hizmet birimlerinden olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, yaşlıları farklı sosyal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Kayserili ulu çınarlar Milli Mücadele Müzesi'nde, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin önemli hizmet birimlerinden olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, yaşlıları farklı sosyal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde misafir edilen ulu çınarlar için Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ne bir gezi düzenlendi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimarsinan Parkı'nda açılan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, 65 yaş üzeri yaşlıların buluşma, dinlenme ve sunduğu sağlık imkanlarıyla ikinci baharlarını çok daha kaliteli bir şekilde sürdürme imkanı verdi.


Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde bir araya gelerek sosyal etkinliklere de katılan yaşlılar için Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ne bir gezi düzenlendi. Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni rehber eşliğinde gezen ulu çınarlar, milli mücadele günlerine yeniden gittiler ve duygusal anlar yaşadılar. Düzenlenen gezi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden ulu çınarlar kendilerine yönelik verilen hizmetlerden dolayı dua ettiklerini dile getirdiler. Ulu çınarlar arasında yer alan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çocukluk arkadaşı olan Nihat Uzunoğlu da böylesi güzel yerleri görme imkanı buldukları için minnettar olduklarını ifade etti. - KAYSERİ

Mustafa Kumlu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
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