Kayserispor 7 Akademi Oyuncusu ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı
1 saat önce
Kayserispor, akademi oyuncularından 7 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalarken, genç yetenek Emre Demir ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserispor, akademi oyuncularından 7 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalarken, genç yetenek Emre Demir ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserispor kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:
"2018-2019 Sezonu itibariyle, aralıklarla Akademi oyuncularımızdan Doğan Alemdar, Kazım Çelik, Adem Doğan, Abdullah Gürbüz, Hakan Çıtak, Buğra İlter ve Ercan Çiftçi ile profesyonel sözleşme imzalayan kulübümüz, bugün de genç milli oyuncumuz Emre Demir ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Oyuncularımıza ile ilerleyen günlerde Kadir Has Tesislerimiz'de bir imza töreni gerçekleştirilecektir.
Sözleşmelerin genç oyuncularımıza ve Kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz.^" - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:40 Kaynak: İHA
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