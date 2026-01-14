Kayserispor, Arif Kocaman\'ı Sakaryaspor\'a Kırdı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, defans oyuncusu Arif Kocaman'ı TFF 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'a kiraladı.

23 yaşındaki savunma oyuncusu Arif Kocaman, sezon sonuna kadar Sakaryaspor'a kiralık olarak gönderildi. Kulüpler arasında yapılan anlaşma kapsamında genç futbolcu, 2025-2026 sezonunun kalan bölümünde yeşil-siyahlı formayı giyecek.

Arif Kocaman, Kayserispor forması ile ligin ilk yarısında 5 müsabakada forma giydi.