Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın fabrikasında yangın - Son Dakika

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın fabrikasında yangın
25.12.2020 13:10
KAYSERİ'de, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na ait yatak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
KAYSERİ'de, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na ait yatak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi 19'uncu Cadde'deki yatak fabrikasında çıktı. Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ya ait olan fabrikanın soyunma odasında elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek bütün odayı sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangın nedeniyle soruşturma başlattı.
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