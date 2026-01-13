Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; 2026 yılı ilk resmi maçını deplasmanda oynayacak. Kayserispor, ikinci yarıya Beşiktaş deplasmanında başlıyor.
Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Kayserispor, Beşiktaş'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma 19 Ocak Pazartesi günü oynanacak. İstanbul'daki mücadele saat 20.00'de başlayacak. İlk 17 haftada 15 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, sezonun ikinci yarısına 29 puana sahip Beşiktaş sınavıyla start verecek. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Beşiktaş ile Deplasmanda Başlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?