Kayserispor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kayserispor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a konuk olacak.
