Kayserispor coın için geri sayım başladı

Teknoloji iş birliğine giden Kayserispor ve Bitexen Teknoloji arasında, Kayserispor Coin (KYSR) ve mobil uygulaması için İstanbul'da bir imza töreni gerçekleştirildi. KYSR Coin ve mobil uygulamanın, temmuz ayı içerisinde hayata geçirileceği belirtildi.

Nisan ayında teknoloji iş birliklerini duyuran Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, İstanbul'da gerçekleştirilen imza töreninde bir araya geldi. Temmuz ayı içerisinde kullanıma sunulacak olan KYSR taraftar coin ve mobil uygulama ile anketlerde oy kullanarak kulübe destek olmak, ödül ve deneyimlerde de hak kazanmak mümkün olacak.

"İYİ BİR YATIRIM OLACAĞINA İNANCIMIZ TAM"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübe yeni kaynaklar oluşturma, kendi ayakları üzerinde durma ve geleceğe sağlam temeller atabilme adına Kayserispor Coin'i çok önemsediklerini belirterek, "Bu konuda ilklerden biri olmak gurur verici. Başarılı ve güçlü Kayserispor için özveri ile çalışıyoruz. Kayserispor Coin'in iyi bir yatırım olacağına inancımız tam. Bu iş birliği için Bitexen yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, imza töreninde iş birliğiyle ilgili olarak, "Süper Lig kulüplerinden Kayserispor ile böyle bir teknolojik iş birliği yapmış olmaktan mutluyuz. Taraftar coin'lerle, pandemi tedbirleri kapsamında tribüne gidemeyen ama takımının yanında olmak isteyen taraftarlar için, günümüz teknolojisini kullanarak söz hakkı sağlamış ve böylece taraftarların aidiyet bağlarını güçlendirmiş oluyoruz. Finansal teknoloji günümüzün en hızlı yükselen değerlerinden biri haline geldi. Biz de FinTek alanında, sahip olduğumuz genç ve dinamik kadromuzla öncü firmalardan biri olmaya, farklı alanlarda ve yenilikçi bakış açımızla gerçekleştireceğimiz anlaşmalarla kullanıcılarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

KAYSERİSPOR (KYSR) COİN NEDİR?

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"1 Türk Lirası'na sabit olacak ve Kayserispor taraftarına çeşitli avantajlar sunacak olan KYSR Coin, Ethereum blokzinciri üzerinde oluşturulmuş, toplam 38 milyonluk bir arz ile üretilmiş, kulüp etkinliklerine katılma hakkı, açık artırmalara katılabilme avantajı, resmi kulüp ürünlerinde özel indirimler ve kampanyalar gibi birçok avantajı kullanıcısına sunacak olan, ülkemiz finansal teknolojileri vizyonuna paralel olarak, blokzincir teknolojisi üzerinde Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bir akıllı sözleşme ürünüdür."

Kayserispor Coin'in, uygulamadaki arz dönemi ardından Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu'ndan da alımını yapmak mümkün olacak. Sabit kriptopara olarak oluşturulan KYSR Coin sadece uygulama üzerinden kullanılabilecek.