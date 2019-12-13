Kayserispor'da 2 ayrılık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayserispor'da 2 ayrılık - Son Dakika

Kayserispor'da 2 ayrılık

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da 2 futbolcu vedalaştı.

Kayserispor'da 2 ayrılık, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'da 2 futbolcu vedalaştı. Umut Bulut ile Şamil Çinaz Kayserispor'dan ayrıldı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesi ile günlerdir idmana çıkmayan, dün yapılan ödeme sonrasında idmana çıkan Kayserispor kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz ayrılık kararı aldı.

Kayserispor yönetiminden bekledikleri ilgiyi göremeyen Umut Bulut ile Şamil Çinaz, bugün teknik heyet ile yaptığı görüşme sonrasında ayrılık kararı aldı ve takım arkadaşları ile vedalaştı. Umut Bulut ile Şamil Çinaz, sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için TFF'ye başvuru yaptı.

Umut Bulut ile Şamil Çinaz, Kayserispor tesislerinden ayrılırken bir açıklama yapmadı.

(İHA)

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
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Kayserispor'da 2 ayrılık
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