Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları - Son Dakika

Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

30.12.2020 15:27
Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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