Kayserispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idman, top kapma ve taktik çalışmalarının ardından tamamlandı. Kayserispor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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