Kayserispor'dan Makarov ve Cihan Açıklaması

08.02.2026 20:49
Kayserispor, Makarov'un yaralanma ve Cihan'ın baker kist rüptürü hakkında bilgi verdi.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, genç oyuncusu Kayra Cihan ile yeni transferi Denis Makarov'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denis Makarov: Sağ üst adelede ağrısı olan sporcumuzun yapılan tetkiklerinde sağ rectus femoris (üst adele orta gurup kası) kasında hafif dereceli yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Kayra Cihan: Sol diz arkasında ağrı şikayeti olan sporcumuzun muayene ve tetkikleri sonucunda baker kist rüptürü tanısı konulmuş olup, tedavisi devam etmektedir."

Kaynak: DHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

