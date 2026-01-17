Kayserispor\'dan Yeni Transferler

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor Jatel Katongo ile Sam Mather ile anlaştıklarını duyurmasının ardından Semih Güler ile 2,5 yıllık, Görkem Sağlam ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer tahtasını açtı. Eski futbolcuların ödemelerinden kaynaklanan dosyaları çözen sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde takıma kattığı isimleri de açıklamaya devam ediyor. Manchester United forması giyen Sam Mather ile Manchester City forması giyen Jatel Katongo ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyuran Kayserispor, Gaziantep FK forması giyen Semih Güler ile 2,5 yıllık, Hatayspor forması giyen Görkem Sağlam ile de 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kayserispor'dan yapılan açıklamada her iki futbolcuya da başarılar dilendi.