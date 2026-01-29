Kayserispor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Kayserispor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

29.01.2026 20:19
Zecorner Kayserispor, Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor,deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 20'nci hafta maçında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi. Sarı-kırmızılı takım, ayrıca Galatasaray maçının taktiğini de çalıştı. İç Anadolu ekibi Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA

