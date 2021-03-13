Ganchev: "Galatasaray'ın sarı kartı belki kırmızı kart olabilirdi" - Son Dakika

Ganchev: "Galatasaray'ın sarı kartı belki kırmızı kart olabilirdi"

13.03.2021 22:41

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Hes Kablo Kayserispor'da teknik sorumlu Ivko Ganchev, Video Yardılcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurulması halinde rakibin bir kırmızı kart görebileceğini savundu.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Hes Kablo Kayserispor'da teknik sorumlu Ivko Ganchev, Video Yardılcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurulması halinde rakibin bir kırmızı kart görebileceğini savundu.

Ganchev, düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının maç boyunca tüm isteklerini yerine getirdiğini ve karşılaşmada bazı kırılma noktaları olduğunu dile getirdi.

Bunlardan biri tanesinin Pedro Henrique'nin kaçırdığı pozisyon olduğunu söyleyen Ganchev, "İkinci pozisyon da ilk devre son dakikalarda yediğimiz goldü. Galatasaray'ın sarı kartı (35. dakikada Taylan Antalyalı'nın pozisyonu) belki kırmızı kart olabilirdi. Hakem VAR'a gitseydi maç tam tersi olabilirdi. Ancak biliyorsunuz son 2 hafta Galatasaray 5 puan kaybetti. 'Adalet, adalet.' diyorlardı. Bugün yine adalet vardı ama Galatasaray lehineydi." diye konuştu.

Ganchev: Galatasaray'ın sarı kartı belki kırmızı kart olabilirdi
Ganchev: Galatasaray'ın sarı kartı belki kırmızı kart olabilirdi
Ganchev: Galatasaray'ın sarı kartı belki kırmızı kart olabilirdi
Ganchev: Galatasaray'ın sarı kartı belki kırmızı kart olabilirdi

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ganchev: 'Galatasaray'ın sarı kartı belki kırmızı kart olabilirdi' - Son Dakika Spor


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