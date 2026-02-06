Kayserispor, Joshua Brenet ile Anlaşma Sağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Curaçao asıllı 31 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Joshua Brenet ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
