Kayserispor Ronael Pierre-Gabriel\'i Transfer Etti

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'un, Dinamo Zagreb'ten kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Ronael Pierre-Gabriel, Kayseri'ye geldi.

Ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı kampla tamamlayan Kayserispor'da takıma yeni transferler katılmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibi son olarak Dinamo Zagreb forması giyen sağ bek Ronael Pierre-Gabriel'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takımın prensip anlaşmasına vardığı 27 yaşındaki Fransız futbolcu Kayseri'ye geldi. Gabriel, kentte bir grup Kayserispor taraftarı tarafından karşılanırken, sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu Kapalı Kale'de sanal medya hesabından Ronael Pierre-Gabriel'e hoş geldin paylaşımı yaptı. Taraftar grubunun sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni transferimiz Ronael Pierre-Gabriel şehrimize gelmiştir. Oyuncumuza şanlı Kayserispor forması altında nice başarılar diliyoruz. Büyük Kayserispor camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.