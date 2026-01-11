Kayserispor, Ronael Pierre-Gabriel ile Anlaştı

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Dinamo Zagreb forması giyen sağ bek Ronael Pierre-Gabriel ile prensipte anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında takıma takviye yapmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip; bu kapsamda Gaziantep FK'dan Semih Güler, Hatayspor'dan Görkem Sağlam ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın genç yeteneği Sam Mather'ı kadrosuna kattı. İç Anadolu ekibi son olarak da sağ bek mevkisine takviye yaptı. Kayserispor, son olarak Dinamo Zagreb forması giyen ve sağ bek pozisonunda oynayan Ronael Pierre-Gabriel ile prensip anlaşma imzaladı. Sarı-kırmızılı takımın hafta içi transfer tahtasını açması ve Fransız oyuncu ile birlikte diğer 3 transferinin de resmi açıklamasını ise ilerleyen günlerde duyurması bekleniyor.