Kayserispor\'un Galibiyet Hasreti

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Sarı kırmızılılar; bu müsabakalarda 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Süper Lig'de alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramadı. Son galibiyetini sahasında 29 Kasım 2025 tarihinde oynadığı Çaykur Rizespor mücadelesinde 1-0'lık sonuçla alan sarı kırmızılılar, sonrasında çıktığı 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Kayserispor, bu süreçte Eyüpspor, Alanyaspor ve Konyaspor ile berabere kalırken Beşiktaş ve Başakşehir'e ise mağlup oldu.

Kayserispor, ligin 20. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. - KAYSERİ