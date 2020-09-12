Kayserispor'un yeni kaptanı Hasan Hüseyin

Teknik Direktör Bayram Bektaş 'ın isteği doğrultusunda takımın 1. kaptanı değişti. Yeni sezonda sarı kırmızılı takımın kaptanlık pazubandını Hasan Hüseyin Acar takacak. Takımın ikinci kaptanı ise Silviu Lung olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi

Maskeyi başına bone yaptı, kendisini uyaran zabıtaya "senin için takayım" cevabını verdi