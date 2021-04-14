Kayserisporlu İlhan Parlak'tan kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un golcüsü İlhan Parlak'ın, 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un golcüsü İlhan Parlak'ın, 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "11 Mart 2021 tarihinde oynanan Antalyaspor maçının ısınma bölümü sırasında sağ alt baldırında ağrı hisseden ve maç kadrosundan çıkartılan oyuncumuz İlhan Parlak'ın çekilen MR'ı sonucunda, alt baldır kasında (soleus) birinci derece yaralanma ve ödem tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." denildi. Kulüp yetkilileri, oyuncunun yeniden sahalara dönüşünün 2 haftayı bulacağını aktardı.

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