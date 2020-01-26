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Kayserisporlu Pedro'nun VAR isyanı
6 saat önce
Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, VAR kararına isyan etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:41 Kaynak: İHA
Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, VAR kararına isyan etti.
Kayserispor'un Brezilyalı yıldızı Pedro Henrique yaptığı paylaşım ile VAR sistemine adeta isyan etti. Ankaragücü maçının 4.dakikasında Bernard Mensah'ın pasında topu ağlara gönderen Pedro Hernique, golünün VAR kararı ile iptal edilmesine maç sonrasında isyan etti.
Attığı golün ofsayt olmadığını düşünen Brezilyalı futbolcu, maçın ardından VAR kararına üzüldüğünü gösteren paylaşım yaptı. - KAYSERİ
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