Kayserisporlu Pedro'nun VAR isyanı - Son Dakika
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Kayserisporlu Pedro'nun VAR isyanı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, VAR kararına isyan etti.

Kayserisporlu Pedro'nun VAR isyanı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, VAR kararına isyan etti.


Kayserispor'un Brezilyalı yıldızı Pedro Henrique yaptığı paylaşım ile VAR sistemine adeta isyan etti. Ankaragücü maçının 4.dakikasında Bernard Mensah'ın pasında topu ağlara gönderen Pedro Hernique, golünün VAR kararı ile iptal edilmesine maç sonrasında isyan etti.


Attığı golün ofsayt olmadığını düşünen Brezilyalı futbolcu, maçın ardından VAR kararına üzüldüğünü gösteren paylaşım yaptı. - KAYSERİ

Pedro Rodriguez Ledesma, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:41 Kaynak: İHA
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