Kayserisporlu yönetici temel: kupayı, avrupa'ya açılan yol olarak görüyoruz

"HOCAMIZLA DEVAM ETME KARARI ALDIK"

Ligde alınan sonuçların ardından teknik direktör Hikmet Karaman'ın istifasını sunduğunu ancak yönetim olarak kabul etmediklerini ifade eden Temel, "Başkanımız ve yönetimimizle ligde alınan başarısız sonuçları sadece hocaya bağlamak yanlış olur diye düşündük. Hocamız tazminat almadan görevi bırakabileceğini belirtti. Ancak yönetim kurulumuz bu konuyu değerlendirerek, başarısız sonuçların hocaya bağlamanın en kolay yol olduğunu belirtti. Hocamızın devam etme konusunda bir karar aldık. İnşallah Kayserispor ligde istediğimiz, özlediğimiz, ligde üst sıralardaki yerini alacaktır. Büyük taraftarının da desteğiyle istenildiği yerde olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Muhammed Ali Temel'in açıklamaları