Son Dakika Haberleri: Kayserisporlu yönetici temel: kupayı, avrupa'ya açılan yol olarak görüyoruz
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Kayserisporlu yönetici temel: kupayı, avrupa'ya açılan yol olarak görüyoruz

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'da Bayrampaşaspor ile eşleşen İstikbal Mobilya Kayserispor'da Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayserisporlu yönetici temel: kupayı, avrupa'ya açılan yol olarak görüyoruz, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'da Bayrampaşaspor ile eşleşen İstikbal Mobilya Kayserispor'da Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kayserispor olarak Türkiye Kupası'na önem verdiklerini belirten Muhammed Ali Temel, "Kayserispor, Türkiye Kupası'nı ciddiye alan bir kulüp. Çünkü, Avrupa'ya açılan direkt giden bir yol olarak görüyoruz. Kupayı ciddiye alıyoruz. İnşallah Kayserispor finale kadar gidecektir. Biliyorsunuz 2008 yılında kupayı almıştık. O kupanın yanına bir kupa daha eklemek istiyoruz" diye konuştu.

"HOCAMIZLA DEVAM ETME KARARI ALDIK"

Ligde alınan sonuçların ardından teknik direktör Hikmet Karaman'ın istifasını sunduğunu ancak yönetim olarak kabul etmediklerini ifade eden Temel, "Başkanımız ve yönetimimizle ligde alınan başarısız sonuçları sadece hocaya bağlamak yanlış olur diye düşündük. Hocamız tazminat almadan görevi bırakabileceğini belirtti. Ancak yönetim kurulumuz bu konuyu değerlendirerek, başarısız sonuçların hocaya bağlamanın en kolay yol olduğunu belirtti. Hocamızın devam etme konusunda bir karar aldık. İnşallah Kayserispor ligde istediğimiz, özlediğimiz, ligde üst sıralardaki yerini alacaktır. Büyük taraftarının da desteğiyle istenildiği yerde olacaktır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Muhammed Ali Temel'in açıklamaları


Türkiye Kupası, Muhammed Ali, Kayserispor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:32 Kaynak: DHA
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